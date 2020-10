OECD ootab arvamusi digimaksu ja miinimummaksustamise raportite kohta

«Me ei ole andnud oma heakskiitu ega nõusolekut tehnilistele lahendustele, mida raportid sisaldavad, kuid arvame, et on aeg anda avalikkusele võimalus OECD-s tehtud töö tulemusega tutvuda ja selle kohta arvamust avaldada,» ütles rahandusminister Martin Helme.

Alates 2013. aastast on OECD kaasava raamistiku formaadis, kuhu kuulub praeguseks üle 135 riigi, teinud tööd selle nimel, et leida toimiv ja õiglane lahendus digitaliseerinud ettevõtjate maksustamiseks riikides, kust nad teenivad tulu ilma seal füüsiliselt kohal olemata.

OECD töö sai sisse uue hoo aastal 2018, kui Euroopa Komisjon avaldas kaks samateemalist direktiivi eelnõu. Arutelude käigus lisandus digimaksu teemale veel üleilmse äriühingute miinimumtulumaksu ettepanek, mille eesmärgiks oli maksudest kõrvalehoidumise järelejäänud võimaluste kaotamine. 2018. aastast on OECD kasumimaksu projektil nii-öelda kaks sammast.

Esimene sammas tegeleb küsimusega, kuidas maksustada tulumaksuga sellist kasumit, mis on teenitud riigis, kus asub teenuse tarbija või kasutaja tururiigis seal füüsiliselt kohal olemata. Samba eesmärk on anda tururiikidele täiendav maksustamisõigus ehk jagada ümber olemasolevat maksustamisõigust.

Aruteludes osalevatel riikidel on ühine arusaam selles, et ka ümberjagatud tulu maksustamine peab toimuma netopõhimõttel, kuid erimeelsused on selles, kui palju ja millist tulu täpsemalt ümber jagada. Esimese samba elementide hulka kuulub ka uus maksukindluse süsteem, mis võimaldab ettevõtjatel taotleda asjaomastelt maksuhalduritelt ümberjagatava kasumi kohta rahvusvahelist eelotsust.