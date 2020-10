Coop Pank valis kaks uut juhatuse liiget

Rasmus Heinla töötab alates 2017. aastast Coop Panga tarbimisfinantseerimise äriliini juhina ja tütarettevõtte Coop Finants juhatuse liikmena. Tal on Tartu Ülikooli bakalaureusekraad õigusteaduses ja praegu omandab ta EBSis rakenduslikku magistrikraadi ärijuhtimises.

Arko Kurtmann töötas aastatel 2012–2019 LHV Pangas äripanganduse osakonna juhina. Ta on lõpetanud Eesti Maaülikooli ökonoomika ja ettevõtluse erialal.

Eesti kapitalil põhinev Coop Pank on üks viiest Eestis tegutsevast universaalpangast. Pangal on 78 000 igapäevapanganduse klienti. Panga strateegiliseks omanikuks on kodumaine kaubanduskett Coop Eesti, mille müügivõrgustikku kuulub 330 kauplust.