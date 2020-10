Coop Pank väljastab ligi 800 000 euro väärtuses uusi aktsiaid

Aktsiakapitali suurendamise käigus emiteeritakse kuni 1 167 700 uut lihtaktsiat arvestusliku väärtusega 0,6814546 eurot aktsia kohta. Pärast aktsiakapitali suurendamist on Coopil kokku 90 623 866 nimiväärtuseta lihtaktsiat.

Vastavalt panga selle aasta 28. mai aktsionäride üldkoosolekul vastu võetud otsusele kuulub uute aktsiate märkimise eesõigus panga töötajatele, kellele laieneb 2017. aasta üldkoosoleku otsusega kinnitatud aktsiaoptsiooniprogramm ning kellega pank on sõlminud vastavasisulised optsioonilepingud.

Seniste aktsionäride uute aktsiate märkimise eesõigus aktsiate osas, mis lastakse välja optsioonisaajatele aktsiaoptsiooniprogrammi realiseerimiseks, on välistatud.

Märkimise eesõiguse teostamise tähtaeg ja uute väljalastavate aktsiate märkimise aeg on 22. oktoobrist 26. oktoobrini.

Ühe aktsia väljalaskehind on 0,7305 eurot ühe aktsia kohta, millest 0,6814546 eurot on aktsia arvestuslik väärtus ja 0,0490454 eurot on ülekurss.