Mehitamata katselaevale NYMO luuakse digitaalne kloon

«Näiteks kui soovime, et robotlaev sõidaks Tallinnast Helsingisse, siis kõigepealt paneme teele digitaalse kaksiku. See võtab arvesse tuule kiirust, laeva võimekust, massi, laine kõrgust ja kõiki merel kehtivaid liiklusreegleid. Digitaalne kaksik teeb kindlaks, kas laeva akude energiast piisab, et Tallinnast Helsingisse jõuda. Või kummalt poolt mõnda saart on tuule suunda ja laine kõrgust arvestades energiaefektiivsem mööda sõita. Samuti aitab kaksik merekaarti arvesse võttes marsruuti valida. Lisaks saab digitaalse kaksiku abil tulevikus laeva mehhaanikat, materjalikulu ja energiatarvet optimeerida ning rakendada erinevaid masinõppe algoritme,» selgitas Mõlder pressiteate vahendusel.