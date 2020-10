Berliini uus lennujaam avatakse keset koroonakriisi

«Suurt pidu ei tule. Me lihtsalt avame selle,» ütles Berliini Brandenburgi Willy Branti nimelise lennujaama (BER) juhatuse esimees Engelbert Lütke Daldrup septembri lõpus toimunud pressikonverentsil. «Meil, saksa inseneridel, on häbi,» tunnistas Daldrup ning lisas, et valmimistähtaja pikendamine on teinud nii Berliini kui ka Saksamaa teiste naerualuseks.

Peaaegu kolm aastakümmet pärast plaani küpsemist sai Berliini uus lennujaam lõpuks valmis – üheksa aastat kavandatud tähtajast hiljem. Esialgu planeeritud 1,7 miljardi asemel kujunes lennujaama maksumuseks kuus miljardit eurot.

Ehitamine algas 2006. aastal ning algsete plaanide järgi oleks avamine pidanud olema juba 2011. aastal, kuid nii ehituslike kui ka tehniliste probleemide tõttu lükkusid tähtajad korduvalt edasi. See läks juba nii piinlikuks, et hakati valmistama T-särke ja kohvikruuse tekstiga: «Viime Berliini üle kohta, kus on toimiv lennujaam.»

Tablood on veel tühjad. FOTO: Stefan Zeitz Via Www.imago-images.de/imago Images/stefan Zeitz

Kogu selle aja on Berliini lennuühendused sõltunud külma sõja aegsetest lennujaamadest – Tegeli lennujaamast Berliini lääneosas ning omaaegse kommunistliku Ida-Berliini territooriumil asuvast Schönefeldi lennuväljast.

Olukorras, kus lennundus on oma saja-aastase ajaloo suurimas kriisis, enamik lennukeid istub maa peal ning pea kõiki suuremaid lennukompaniisid ähvardab pankrot, on uue jaama avamine heal juhul vapper, halvemal juhul aga hulljulge tegu.

Engelbert Lütke Daldrup tunnistas ajakirjanikele, et pandeemia­eelsele tasemele jõuab lennundussektor ilmselt alles kolme või nelja aasta pärast. Lennujaama tegevjuht Patrick Müller on veel pessimistlikum, sõnades, et majandusharu taastumist pole enne vaktsiini kasutuselevõttu võimalik prognoosida.

Selle aasta reisijate arvuks prognoosib Daldrup vaid 10 miljonit – võrdluseks, eelmisel aastal oli see arv 36 miljonit. Möödunud reedel kinnitas nõukogu lennujaama 2021. aasta finantsplaani, mille järgi jäädakse sügavalt miinusesse ning valitsuselt vajatakse 540 miljonit eurot finantsabi.

Pagasi kättesaamise koht. FOTO: Stefan Zeitz Via Www.imago-images.de/imago Images/stefan Zeitz

Samas on Schönefeldi lennujaam juba juba enne koroonakriisi küsinud 300 miljonit eurot maksumaksjate raha. Kriitikute sõnul kasutab lennuvälja operaator koroonakriisi varasemate probleemide peitmiseks.

Järgmise aasta reisijate arvuks prognoosib lennujaam 18 miljonit. Plaanitakse ka suurt kokkuhoiuprogrammi, eesmärgiga säästa 200 miljonit eurot.

Samas on pandeemiast tingitud lennunduskriis Berliini uuele lennujaamale teatud määral ilmselt ka kergendus, sest kui kriisi poleks tulnud, oleks lennujaam olnud juba väike. Aastaid enne koroonakriisi puhkemist kritiseerisid spetsialistid, et venimise tõttu on lennujaam vananenud juba enne avamist. Sellal prognoositi, et 2040. aastaks kasvab Berliini iga-aastane lennureisijate arv 58 miljonini.

Lennujaama juhid olid sellega arvestanud ning plaanisid teise terminali avamist, mis oleks tähendanud, et lennujaam jääb suureks ehitusplatsiks veel aastakümneteks.

Lennujaama terminal 2 FOTO: Jochen Eckel Via Www.imago-images.de/imago Images/jochen Eckel

«Lõpuks on BER opereerimiseks valmis, kuid nüüd on lennuliiklust väga vähe ja see on traagiline,» tunnistas ajalehele The Gua­rdian lennujaama testimisüksuse juht Roland Böhm. Tema juhitav grupp koos vabatahtlike testijatega kontrollib 300 000-ruutmeetrise pinnaga lennujaamas kõige töötamist, alates lennule registreerumise protseduuridest ning lõpetades siltide ja viitade paigutusega.

31. oktoobril teevad lennuväljale samal ajal esimese maandumise Lufthansa ja Easyjeti lennukid.

Uue lennujaama avamise pidustusi ei tule, küll aga toimuvad 8. novembril tänupidustused Tegeli lennujaamale, mida on peetud vabaduse sümboliks. Tegeli lennujaama ehitasid Prantsusmaa okupatsiooniväed 1948. aastal, et ühendada Lääne-Berliini muu maailmaga pärast seda, kui Nõukogude väed olid linna viivad maantee- ja raudteeühendused ära lõiganud. Kommertslendudega alustati lennujaamas 1960. aastal.

Viimase lennukina peaks Tegeli lennuväljale maanduma Air France’i lennuk. Prantslaste lennukompanii õhusõiduk tegi 1960. aasta jaanuaris sinna ka esimese kommertslennu.

Schönefeldi lennujaamast saab uue lennujaama terminal number 5.