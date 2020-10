Poola superaktsia tegi rahva ööga rikkaks

Allegro on Poola suurim e-pood, mis loodi juba 1999. aastal. See on mitu korda käest kätte käinud, kuid viimati ostsid finantsinvestorid poe 2016. aastal Naspersilt välja. Praegused suuromanikud on Cinven, Parmira ja Mid European Partners. Selleks on nad jäänud ka peale IPOt, sest Financial Timesi andmetel jääb vabalt kaubeldavate aktsiate hulk kõige enam 24 protsendi juurde koguaktsiate arvust. Teisisõnu, kontroll on tugevalt vanade olijate käes.