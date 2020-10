Suurtööstused nõuavad taastuvenergia tasule maksulae kehtestamist

Pöördumise allkirjastanud energiamahukad tööstused märkisid, et on mures sektori jätkusuutlikkuse pärast, kuna Eestis on elektrienergia kogumaksumus suurtarbija jaoks märksa kõrgem kui naaberriikides. See halvendab nende hinnangul Eestis valmistatud energiamahuka toote konkurentsivõimet nii siseriiklikult kui eksporditurgudel.

Pöördumisele kirjutasid alla Estonian Cell AS, Viru Keemia Grupp AS, Repo Vabrikud AS, Kunda Nordic Tsement AS ning Horizon Tselluloosi ja Paberi AS.