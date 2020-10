Kredex toetab 12 miljoniga kortermajade rekonstrueerimist

Toetust saavad taotleda tüüpprojektide järgi ehitatud vanade kortermajade ühistud, et teha maja korda tehases toodetud soojustuselementidega. Toetust saab 50 protsenti tööde kogumaksumusest või kuni miljon eurot korterelamu kohta. Taotlusi võetakse vastu 1. veebruarini, teatas Kredex.

«Kuna tegemist on Eestis korterelamute rekonstrueerimisel uue meetodiga, siis valib Kredex toetust saavatele ühistutele projekteerija ning ehitaja avaliku konkursi teel. Loodetavasti annab see ühistutele suurema julguse ja kindluse üheskoos riigiga innovatsiooni panustada ning saada seeläbi majad korda,» ütles Kredexi eluaseme- ja energiatõhususe osakonna juht Triin Reinsalu pressiteates.

«Meetme eelis on eelkõige aja sääst – katuse ja fassaadi soojustuselemendid toodetakse tehases ning kohapeal toimub vaid nende paigaldus maja seintele ja katusele,» lisas ta.

Toetust saavad järgmiste tüüpprojektide järgi ehitatud korterelamud kogu Eestis: 1-317, 1-464, 111-121 ja 111-133. Sellised majad on näiteks Lasnamäel, Õismäel, Mustamäel, Tartus Annelinnas, Ida-Virumaal.

Tööd tuleb lõpetada kahe aasta jooksul. Vajalik on tööde tulemusel saavutada vähemalt C-energiaklass. Oluline on, et kastutakse tehases valmistatud välisseina ja katuse elemente ning hoone juures toimub vaid nende paigaldamine.