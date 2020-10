Populaarne kauplemisplatvorm jättis inimesed rahast ilma

Bloombergi andmetel on vähemalt viis Robihoodi platvormi kasutajat kurtnud, et nende kontolt on vara lihtsalt ära viidud. Soraya Bagheri ütles, et nägi, kuidas tema 420 Moderna aktsiat olid müüki pandud. Tema seda ei teinud ning ta püüdis kohe Robinhoodi platvormile märku anda, et peatagu transaktsioon, vargad on platsis. Kuid selle asemel sai ta ettevõttelt meili, kus öeldi, et asja uuritakse mõned nädalad. Selleks ajaks oli tema 10 000 dollarit ammu läinud. Asja uurinud Inteli esindaja sõnul liikus raha edasi Revoluti makseteenusesse. Ka Eestis kanda kinnitav Londoni makseteenusfirma Revolut kinnitas, et asja uuritakse praegu väga tõsiselt.