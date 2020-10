Kinoleviga tegelev Estinfilm seab esikohale väikelevitajate väärtfilmid

Küsimusetele vastab Mati Sepping, Estinfilmi juht

Estinfilm alustas 24. märtsil aastal 1998. Mida Te sellest mäletate?

Ma olin pikki aastaid filmitootmises, tulin juba 1984 Tallinnfilmi tööle. 1998 alustas Estinfilm esialgu nimega Eesti Tõsielufilm. Muutsime Eesti Tõsielufilmi nime Estinfilmiks, sest see oli rohkem arusaadavam.

Mis alguse juures keeruline oli?

Eriti keerulist polnud, tegelesime eelnevalt filmitootmisega, hiljem alustasime kinoleviga, et tuua Eestisse just Euroopa filme ja koguperefilme. Keeruline võis vast olla see, et ei hoomanud algselt väga täpselt rahvusvahelist filmilevi turgu.

Kas selle tundma õppimine tuli ajaga läbi kogemuste, või rääkisite palju nendega, kel juba kogemus oli ja õppisite palju neilt?

Suhtlesime väga paljudega, aga kogemused tulid peamiselt levifilmidega, et mis läheb, mis mitte. Esimene film, mille eesti kinolevisse tõime oli vene-soome „Kukulind“. See läks edukalt, oli nagu algaja õnn!

Aga mis alustamise lihtsamaks muutis?

Eelnev kogemus filmitootmisest.

Millega Estinfilm siis täpsemalt tegeleb?

Levitab väärtfilme ning kogupere- ja lastefilme ning haldab filmide voogedastusplatvormi videolink.ee. Võib öelda, et žanrid on äärest ääreni, Lars von Trieri skandaalsetest filmidest laste Muumide maailmani välja.

Mainisite voogedastusplatvormi www.videolink.ee. Millega täpsemalt tegemist on ja kuidas selleni jõudsite?

See tekkis vajadusest veidi erineda teistest platvormidest, kus esiplaanil oleks just väikelevitajate filmid. Täpsemalt selgitades on see Eesti väikelevitajate platvorm, kuhu sisuliselt lähevad need filmid, mis me oleme kinos ära näidanud.

Ma eeldan, et teil on väga suur tiim taga. Toimetamist ja suhtlust tundub küll palju olevat... Kui palju teie meeskonnas siis inimesi on?

Koosseisulisi on kaks, ülejäänud lepingutega (tõlgid, toimetajad). Allhankega kasutame ka teisi firmasid, kes teostavad tehnilisi töid ja lastefilmide dubleerimisi.

Kui palju ja millisel kujul te siis välismaa filmitootjatega koostööd teete?

Pidevalt, rohkem küll müügiagentuuridega, aga kohtume erinevatel filmifestivalidel ja filmiturgudel ning suhtlus meili teel on väga tihe.

Millised on suuremad projektid?

Filmid, mis pidevalt kinodes ja videolaenutustes on ning muidugi sügisene Thomas Vinterbergi „Another round“ (eesti tõlge „Järgmine ring“), mis sai nüüd Cannes’i ametliku label’i ja Eestis linastus juba oktoobri alguses.

Mis on need võib-olla tulevikusuunad, kuhu tahaksite Estinfilmiga veel edasi liikuda?

Tahaks sama asjaga tegeleda, millega praegugi. Eesti turg on küllalt väike, ega siin eriti liikuda pole. Samas tegutseme muidugi ka veel Lätis, Leedus.

Filmitutvustus: Tove Janssoni rääkimata lugu

Helsingi, aasta 1945. Sõja lõpp on toonud uut hingamist kunstnik Tove Janssoni kunstilisse ja ühiskondlikku vabadusse. Kaasaeagne kunst, uimastavad peod ja avatud suhted abielus poliitikuga: tema ebatraditsiooniline elu viib ta vastuollu oma skulptorist isa rangete ideaalidega. Tove vabaduseihaldus pannakse proovile, kui ta kohtab teatridirektoer Vivica Bandlerit. Tema armastus Vivica vastu on elektrit täis ja kõikehävitav, kuid Tove hakkab mõistma, et see armastus, mida ta tõeliselt igatseb, peab olema vastastikkune.

Samal ajal, kui ta tegeleb oma isikliku eluga, arenevad tema loomingulised püüdlused täiesti ootamatus suunas. Samal ajal, kui ta keskendub oma kunstniku-unistustes oma maalimisele, hakkab tema nii-öleda kõrvalprojekt – melanhoolsed ning kummituslikud lood, mida ta hirmunud lastele pommivarjendites rääkis – kiirelt oma elu elama. Muumid, mis said inspiratsiooni tema enda elust, toovad Tovele rahvusvahelise kuulsuse ja finantsilise sõltumatuse. Ajalehes on igapäevane koomiks, lavastatakse näidend ja jutud võluvad jätkuvalt inimesi terves maailmas. Kuid kui ta üritab leida oma kunstniku identiteeti, peab ta õppima leidma üles iseenda. Tema vastamata armastus Vivica vastu takistab tema tõelist vabadust ja alles siis, kui ta õpib end temast eemale hoidma, saaks ta tõeliselt vabaks. „Tove Janssoni rääkimata lugu“ on haarav draama ikoonilise geeniuse loomingulisest energiast ja tema tormilistest eneseotsingutest, ihalustest ja vabadusest.

Orig. pealkiri: „Tove”, inglisk. ”Tove”

Tootjamaa: Soome 2020, Tootjafirma: Helsinki Filmi

Rezhissöör: Zaida Bergroth

Osades: Alma Pöysti, Krista Kosonen, Shanti Roney

Filmi pikkus: 100 min., keel: soome, rootsi; zhanr: draama, biograafia

Filmi levitaja: Estinfilm