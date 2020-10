Efteni kolmas fond tegi septembris rekordkäibe

Fondi konsolideeritud kulumieelne ärikasum (EBITDA) oli septembris samuti ajaloo kõrgeim – 842 000 eurot ehk 75 000 eurot rohkem kui augustis. Kuivõrd kogu fondi kaasatud kapital teenib alates septembrist tavapärast üüritulu, on oluline märkida, et septembri puhas tegevustulu (NOI) oli kokku 974 000 eurot, mis teeks aasta baasil arvestatuna kokku ligi 11,7 miljonit eurot.

Arvestades fondi kinnisvarainvesteeringute õiglast väärtust summas 137,4 miljonit eurot, teeks see tegelikuks kinnisvarainvesteeringute sisenemistootluseks 8,5 protsenti.

Selle aasta üheksa kuu jooksul on fond teeninud kokku 7,2 miljonit eurot üüritulu, mida on 26 protsenti rohkem kui eelmisel aastal samal ajal. Ka fondi konsolideeritud EBITDA on 26 protsenti kõrgem kui eelmisel aastal, kokku 6,1 miljonit eurot.