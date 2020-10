Pandeemiast võidavad enim rikkad

Covid-19 pandeemia mõjul on ebaproportsionaalselt rohkem saanud kasu käputäis miljardäre: rikkaima 1 protsendi varandus on 34,2 triljonit dollarit. Samas 50 protsendi vaesema ehk 165 miljoni inimese vara väärtus on kokku 2,08 triljonit dollarit, mis moodustab kõikide majapidamiste varade väärtusest vaid 1,9 protsenti.