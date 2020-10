BLRT jättis väikeaktsionärid tühjade pihkudega

Kokku on tööstuskontsernil kogunenud jaotamata kasumit 334,6 miljonit eurot. Tänavu on plaanis investeerida põhivarasse, aktsiatesse, osakutesse ja laenudesse sidusettevõtetele 66,4 miljonit eurot.

BLRT väikeaktsionärid eesotsas Mihhail Gnidini ja Valeri Kovalenkoga on viimastel aastatel esitanud BLRT vastu hulgaliselt hagisid, kuna ettevõte pole aastaid dividende maksnud. Gnidinile, Kovalenkole ja Vladimir Toropovile kuulub ettevõttest läbi valdusfirma BLT Holding 40,1 protsenti.

Ettevõtte suuromanikul Fjodor Bermanil Eestis ühtegi ettevõtet ei kuulu ja ta valitseb oma osalust läbi Malta õigusbüroo Solv International Ltd.

BLRT ja selle väikeaktsionäride vaidlus võimalike dividendide maksmiseks on kestnud aastaid. Ettevõtete ja selle aktsionärid on esitanud üksteise vastu suures mahus kaebuseid ja kohtud on erinevates astmetes langetanud hulgaliselt otsuseid. Seni BLRT dividende maksma ei ole pidanud.