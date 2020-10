«Kaubamaht kasvas kolmandas kvartalis eelkõige vedellasti toel, mida mõjutas naftaturul contango olukorra (tänane hetkehind on madalam kui oodatav tulevikuhind) lõppedes eelnevalt hoiustatud kauba väljavedu terminalidest,» teatas Tallinna Sadam börsile.

Üheksa kuu kokkuvõttes on vedellasti maht kasvanud 28,4 protsenti, 6,62 miljoni tonni tasemele. Kõikide kaubavoogude kokkuvõttes on riigifirma sadamaid läbinud 15,5 miljonit tonni kaupa, mida on möödunud aastaga võrreldes 8,8 protsenti rohkem.