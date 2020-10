Tallinki tulevik tõotab tulla tume

Tallinki tütarettevõtte Tallink Silja tegevjuht Margus Schults teatas lõppeva nädala alguses Soome pressile, et koroonaviiruse pandeemia on tabanud kõige tugevamini just turismitööstust ning sellest sõltuvaid ettevõtteid.

Käibeootuste langemine

Kolmandas kvartalis kokku langes reisijate arv 56 protsenti, 1,3 miljoni reisijani (võrrelduna 2,97 miljoni reisijaga 2019. aasta kolmandas kvartalis). Kui võrrelda teise kvartali kukkumisega, mis oli 85 protsenti, oli kadu tunduvalt tagasihoidlikum. Kuna suvekuud on tavaolukorras olnud kõige aktiivsemad reisimise kuud, siis ülemäära suurt rõõmustamisainet need arvud siiski ei anna.

Paavo Nõgene ütles septembrikuu veostatistika arve kommenteerides, et kuigi kaubaveonäitajad on kogu kriisi vältel olnud positiivsed ja seda ka viimases kuus ning kvartalis, on selge, et need arvud on saavutatud raske hinnaga ja pole jätkusuutlikud, sest laevad, millega Tallink praegu enamasti kaupa veab, vajavad kasumlikult käigus olemiseks pardale nii reisijaid kui ka kaupa.