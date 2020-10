Kinnisvarafond müüb 20 miljoni eest uusi osakuid

Baltic Horizon on kinnisvarafond nagu Eftengi, erinevus vaid selles, et siin on tegemist fondiosakutega, Eftenil aga on börsil noteeritud aktsiad.

Fond tegutseb kolmes Balti riigis. Portfellis on kokku 16 kinnisvaraobjekti väärtusega kokku 346 miljonit eurot. Kuus objekti on neil Vilniuses, viis Riias ja viis Tallinnas. Tallinnas on ettevõtte portfellis teiste seas Tallinna vana postimaja koos Coca-Cola Plazaga ning Pirita kaubanduskeskus.

Fondiosakute pakkumine mahuga 20 miljonit eurot toimub väikeinvestoritele Eestis ja Leedus. Lisaks on võimalik veel pakkumine valitud institutsionaalsetele investoritele Euroopas samuti mahus kuni 20 miljonit eurot.

Baltic Horizoni fondijuhi Tarmo Karotame sõnul on olemasolevad institutsionaalsed investorid lubanud osta osakuid proportsionaalselt sellega, kui palju neil neid juba on. Fondil on praegu kokku üle 5000 investori, neist suurem osa Rootsist, Eestis on fondil aga umbes 1500 osakuomanikku. Eesmärk on kasvatada siinsete osakuomanike arv kümne tuhendeni ja suuremakski.

Nagu kinnisvarafondid ikka, on ka Baltic Horizoni fond hea ja stabiilne dividendimaksja. Fond maksab omanikutulu kord kvartalis ning eelmisel aastal maksti kokku kaheksa protsenti aastalõpu seisu osaku hinnast.

Kolmanda kvartali dividendid makstakse välja tõenäoliselt novembri keskel ning dividendiõiguslike osakuomanike nimekiri fikseeritakse paar päeva varem.

Siin tuleb siiski arvestada, et nii head dividenditootlust kui eelmisel aastal siiski oodata ei ole. Esiteks, fond on otsustanud pandeemia tõttu väljamakstavat omanikutulu vähendada, ning teiseks, pärast emissiooni jagatava omanikutulu pott lahjeneb. Praegu on fondil 113,4 miljonit osakut, pärast emissiooni kasvab osakute arv 130,7 kuni 148 miljonini, mis tähendab kasvu 15 kuni 30 protsenti.