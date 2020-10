Mereteadlased uurivad Läänemere surnud tsoone

Sel nädalal asusid Eesti mereteadlased TalTechi uurimislaevaga Salme ekspeditsioonile, et analüüsida Läänemere hapnikutaset ja nn surnud tsoonide levikut Soome lahest Taani väinadeni. Hapnikuvaesed ehk surnud tsoonid katavad Läänemeres 60 000 – 80 000-ruutkilomeetrise ala, peamiselt asuvad need sügavamal kui 80 meetrit. Teadusretke käigus on plaanis mõõta merevee soolsust, temperatuuri ja hapnikku ning analüüsida floora ja fauna levikut. PM