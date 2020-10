Riigiprokurör: Eestist Danske Banki menetluse dokumente ei lekkinud

«Prokuratuuril on seaduse kohaselt 10 päeva kriminaalmenetluse alustamise ja 30 päeva menetluse lõpetamise otsustamiseks,» ütles riigiprokuratuuri pressiesindaja Kairi Küngas BNS-ile.

Kohtueelse menetluse kestel prokuratuuri loata andmete avaldamist reguleerib üldjuhul kriminaalmenetluse seadustik, mis näeb küll ette ka kriminaalvastutuse kriminaalasja kohtueelse andmete ebaseadusliku avaldamise eest, kuid seda üksnes juhul, kui andmete avaldamine on muutnud võimatuks või oluliselt raskendanud kuriteona karistatava teo olemasolu või selle puudumise või muude tõendamiseseme asjaolude tuvastamise.

«Prokuratuur ei näe täna, et käesolevas asjas oleks andmete avaldamine muutnud võimatuks ega ka oluliselt raskendanud hilisemat süüdistuse esitamist. Kaitsja esitatud taotlused lahendame seaduses etteantud tähtaegade raames,» ütles Entsik.

«Küll aga on oluline märkida, et kohtueelse menetluse juhina on prokuratuuril kohustus tagada menetluse erapooletus ja kaitsta menetlusele allutatud isikute põhiseaduslikke õiguseid, sealhulgas süütuse presumptsiooni, seetõttu taunib prokuratuur täielikult andmete avaldamist, mis ei ole kohtueelses menetluses prokuratuuriga kooskõlastatud,» selgitas ta.