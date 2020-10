Eamets: me ei eristu eelarvedefitsiidiga teistest Euroopa riikidest

«Tulude ja kulude vahe on väga suur, see miinus sel aastal on kaheksa kuni kümme protsenti olenevalt sellest, millist prognoosi vaadata. Aga selline on pilt kogu Euroopas praegu, nii et me ei eristu väga palju teistest Euroopa riikidest oma järgmise aasta defitsiidiga,» selgitas Eamets «Esimeses stuudios». Tema hinnangul peaks valitsus ülekulutamist piirama siiski plaanitust varem.