TikToki tehing tõstis Oracle’i asutaja taas rambivalgusse

Ellison ostis Lanai saare 2012. aasta juunis. The Wall Street Journali andmetel jäi saare hind vahemikku 500–600 miljonit dollarit.

Teenimaks lisa 1200 dollarile oma pangakontol, hakkas Ellison mõnel päeval nädalas töötama tehnoloogiaettevõtetes. Pärast 11 aastat, kui ta oli programmeerimisega seotud ametikohtadel kõrgematele positsioonidele rühkinud, asutas ta koos programmeerijatest kolleegide Robert Mineri ja Edward Oatesiga Oracle’i. See juhtus kaks aastat pärast seda, kui Bill Gates oli asutanud Microsofti ning aasta pärast seda, kui Steve Jobs ja Steve Wozniak olid asutanud Apple’i. Ettevõte sai nime ühe andmebaasi projekti järgi, mille Ellison tegi USA Luure Keskagentuurile (CIA).

1990. aastal sattus Oracle raamatupidamisskandaali, kui Wall Streeti analüütikud avastasid, et ettevõte suurendas oma käibenäitajaid, kirjutades kasumiaruandesse ka lõpetamata tööde tulu. Ettevõtte turuväärtus kukkus skandaali tõttu 3,7 miljardilt dollarilt 700 miljonile. Nii kliendid kui ka pankurid nõudsid Ellisoni tagasiastumist juhi kohalt, aga ta keeldus. Oracle hakkas taas kasvama, asudes üle võtma konkurente ning laiendama pakutavaid teenuseid.

Praeguseks on Oracle teinud 140 ülevõtmist, mille eest on maksnud kokku üle 80 miljardi dollari. Neist kõige silmapaistvamad toimusid teravalt – PeopleSofti ülevõtmine 10,3 miljardi dollari eest 2005. ning BEA Systemsi ülevõtmine 8,5 miljardi dollari eest 2008. aastal. «Ta on raevukas konkurent,» tunnistas Forbesile endise tarkvaraettevõtte Siebel Systems asutaja Thomas Siebel, kes oli sunnitud säärase ülevõtmise ise läbi elama. Ellison kõigepealt investeeris tema ettevõttesse, ässitas siis Siebeli 3000 töötajat teda juhi kohalt maha võtma ning ostis lõpuks ettevõtte temalt välja.

Ellison jäi Oracle’i tegevjuhiks 2014. aastani, mil ta oli juba 71-aastane. Niinimetatud vanadest tehnoloogiahiidudest jäi ta viimaseks asutajast juhiks. Alates sellest ajast on Ellison Oracle’i tehnoloogiajuht, aga ka nõukogu esimees.

Larry Ellisoni ülikallid hobid

Larry Ellisoni purjetamismeeskond võitis esimest korda American Cupi avamerepurjetamisvõistluse 2010. aastal. FOTO: KC ALFRED/REUTERS

Lisaks tehnoloogiale on Larry Ellisonil ülikallid hobid, millele ta on kulutanud hiigelsummasid.

Alates 1990. aastatest on Larry Ellison kulutanud sadu miljoneid dollareid eksklusiivse kinnisvara ostmisele.

Üks kallemaid tema omanduses on 365 ruutkilomeetri (umbes poolteise Muhu saare) suurune Lanai saar, mis on Hawaii saarestiku suuruselt kuues saar. Kaheksa aastaga on Ellison muutnud saare omamoodi tervise- ja heaolukeskuseks, investeerides sinna vähemalt pool miljardit dollarit.

Aastatel 2004–2005 kulutas ta California rannikul Malibus 12 kinnisvaraobjekti ostmiseks enam kui 180 miljonit dollarit.

California osariigi väikelinnas Woodside’is on ta kulutanud hinnanguliselt 110 miljonit dollarit 0,93 hektari suuruse maa-ala kujundamiseks keskaegse Jaapani stiilis, lisaks on ta omandanud ka ajaloolise aia Kyotos Jaapanis.

Samuti on ta soetanud mitu golfiklubi ja veel mitmeid kinnisvaraobjekte. Kinnisvaraekspertide sõnul teatakse Ellisoni selle poolest, et ta saab, mida tahab, olenemata sellest, kas kinnisvara on müügis või mitte.

«Larry filosoofia on alati olnud osta parimat, kompromisse tegemata,» ütles The Wall Street Journalile Ellisoni esindav kinnisvaraagent Kurt Rappaport kümme aastat tagasi.

2009. aastal ostis Ellison tenniseturniiri Indian Wells, mis sai hiljem nimeks BNP Paribas Open.

Larry Ellison on ka väga osav avamerepurjetaja. Oma esimese võistlusjahi ostis ta juba 25-aastaselt. Mõni aasta hiljem müüs ta selle siiski ära, sest Oracle’i ülesehitamine võttis liiga palju aega ja energiat.

Pärast Oracle’i börsileminekut, mis tegi mehe väga jõukaks, ostis ta 1990. aastal võistlusjahi Sayonara, millega hakkas osalema kõrgetasemelistel võistlustel.

2008. aastal sattus ta Austraalia rannikul suure tormi kätte, mis pani ohtu nii jahi kui ka Ellisoni elu. See aga ei peletanud teda purjetamisest eemale, vaid ta seadis eesmärgiks kuulsa purjetamisvõistluse America’s Cup võitmise.

2003. aastal pani Ellison kokku meeskonna Team Oracle ning aasta hiljem ühismeeskonna IBMiga, kes võitiski võidupurjetamise 2010. aastal ja teist korda 2013. aastal. 2017. aastal kaotas Team Oracle Uus-Meremaa meeskonnale.