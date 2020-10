Aasa sõnul ei ole Nordica erastamine täna veel plaanis

«Me kindlasti ei pea täna plaani Nordicat müüa, sest tänases olukorras ei ole ka ettevõtte müük võimalik. Kõigepealt on vaja ettevõte käima saada ja siis teha sealt järgmised otsused,» kommenteeris minister ja lisas, et tulevikus seda siiski välistada ei saa.

Aas tõdeb, et seljuhul tuleb põhjalikult kaaluda, mis ulatuses erastada ja kui suure riigi osalusega võiks jätkata. «Sest miks meil Nordicat vaja on? Meil on teda vaja ainult selleks, et meil oleks nii-öelda tagavaraväljapääs,» lisas ta.