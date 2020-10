Muuga sadamas peeti kinni laev, mille meremehed pole 17 kuud puhkust saanud

Täna peeti EMSA nõudmisel Muuga sadamas kinni kaubalaev Nord Santiago, et korraldada filipiinlastest meeskonnaliikmete vahetus. Laev saabus Muugale 4. oktoobril ning järgmisel päeval külastas laeva EMSA inspektor Jaanus Kuiv, kes on ühtlasi ka Rahvusvahelise Transporditöötajate Föderatsiooni (ITF) esindaja Eestis. Kontrolli käigus selgus, et kuus filipiinlasest meeskonnaliiget on laeval juba alates 2019. aasta 12. maist ning ka nende meretöölepingute pikendused lõppesid tänavu 10. augustil. Ka ülejäänud 12 meremehe töölepingud olid lõppenud augustis, kuid laevafirma polnud leidnud võimalust meeskonnavahetuse korraldamiseks.