Uus seadus sunniks suuri hoiu-laenuühistuid muutuma pankadeks

Eelnõu näeb ette, et hoiu-laenuühistu, mille kaasatud hoiuste maht on üle 5 miljoni euro või liikmeid rohkem kui 3000, peab taotlema panga tegevusloa. Sellisel juhul kohaldub krediidiasutuste seaduses sätestatu, sealhulgas ka finantsinspektsiooni järelevalve, teatas rahandusministeerium.

«Muudatustega soovime hoiu-laenuühistute arengule hoogu juurde anda ja soodustada turul konkurentsi,» ütles rahandusminister Martin Helme. Ta lisas, et sellele aitab kaasa regulatsiooni täiustamine, kus olulisel kohal on liikmete õiguste parem kaitse.

Eestis tegutseb kokku 23 ühistut. Viimaste aastatega on märkimisväärselt suurenenud nii hoiu-laenuühistute liikmete arv kui varade maht ning praeguse seisuga on ühistutel kokku liikmeid 15 400 isiku ringis ja varade maht kokku on ligikaudu 160 miljonit eurot.