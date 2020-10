KredEx saab uue juhi

«Olen veendunud, et ta suudab sel ebakindlal ajal KredExit targalt edasi majandada, suurendada veelgi siht- ja sidusrühmade rahulolu pakutavate teenustega ning tuua turule uusi teenuseid,» ütles väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Raul Siem pressiteate vahendusel.

KredExi teatel on oluline asutuse roll praeguses kriisis kannatada saanud ettevõtete abistamisel. «Oluline on leida uued arenguvõimalused, laiendada teenusbaasi ning jätkata tööd organisatsiooni terviklikul arendamisel,» ütles KredExi nõukogu esimees ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi kantsler Ando Leppiman.

Ivo Kuldmäe on töötanud finantssektoris juhtivatel ja nõuandvatel kohtadel. Tal on ärijuhtimise magistrikraad Tartu Ülikoolist ning ta on end täiendanud erinevates ülikoolides ja programmides Londonis, Šveitsis ja Prantsusmaal.