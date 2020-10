USA kongressi esindajatekoja trustidevastase allkomitee koostatud aruande järgi on Amazon, Apple, Facebook ja Google kasutanud ära oma domineerivat turupositsiooni. Aruanne soovitab sundida ettevõtteid oma äri täielikult ümber korraldama.

Aruanne kujutab endast 16-kuulise uurimise tulemust, mis hõlmas 250 inimesega läbi viidud intervjuusid ja 1,3 miljoni dokumendi läbitöötamist. See järeldab, et kõik neli internetihiiglast on kasutanud konkurentsi lämmatamiseks erinevaid meetodeid.