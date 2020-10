MKM hakkab kärpima bürokraatiat ettevõtete ja riigi vahel

Reaalajamajanduse kontseptsiooni elluviimist on juba era- ja avaliku sektori koostöös alustatud. Näiteks läbi e-arvete esitamise võimaldamise, lisaks saab maksu- ja tolliameti ning statistikaameti koostöös elluviidava Aruandlus 3.0 projekti senise töö tulemusel tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsiooni esitada üle x-tee täisautomaatselt.

Aasa sõnul on reaalajamajanduses oluline rõhk piiriüleselt toimivate teenuste loomisel ja erinevate riikide ühistes kokkulepetes ja eesmärkides.

«Juba täna tehakse seda Baltimaade ja Poola vahel e-veoselehe piiriülese lahenduse loomisel, et kiirendada ja parendada maanteetransporti. Me peame olema Euroopa Liidus eesrindlik piiriüleste teenuste ja standardite loomisel ning kasutusele võtmisel, et meie ettevõtjad saaksid lihtsalt äri ajada mitte ainult Eesti piires, vaid ka piiriüleselt teistes riikides,» märkis Aas.