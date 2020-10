Rahandusministeerium: tarbijahindade langus kestab järgmise aastani

Statistikaamet teatas kolmapäeval, et tarbijahinnaindeks langes septembris võrreldes augustiga 0,3 protsenti ning võrreldes eelmise aasta septembriga 1,1 protsenti. Euroalal suurenes hinnalangus 0,3 protsendini eelkõige teenuste hinnatõusu pidurdumise tõttu.

Pungas märkis, et nafta hinnad on kolmandiku võrra madalamal tasemel aastatagusega võrreldes. Lisaks kütusehindadele hoiab energiahindu languses odavnenud börsielekter.

Analüütiku sõnul on teenuste hinnad viiruse mõju tõttu jätkuvalt kerges languses. «Reisimispiirangud ja välisturistide puudus on survestanud eelkõige hotellide, laeva- ja lennukipiletite hindu, mis on pea viiendiku odavamad kui aasta tagasi,» sõnas ta.