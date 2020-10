Riigikontroll: EAS ja välisministeerium ei tohiks konkureerida

Samuti vajab äridiplomaatia märgatavalt pikema perspektiiviga rahastamist, teatas riigikontroll.

Riigikontrolli teatel kulub äridiplomaatia käigushoidmisele igal aastal vähemalt 20 miljonit eurot avaliku sektori raha. Välisministeeriumi diplomaatide ja EAS-i välisesindajate võrgustik 38 riigis ja 46 linnas võimaldab Eesti ettevõtjatel saada teenuseid ja teadmisi, mille hankimine turult oleks keerukas ja kulukas.

Ettevõtted, kes on saanud ekspordiks ja investeeringute vahendamiseks abi, on andnud diplomaatide ja EAS-i välisesindajate tööle üldjuhul positiivset tagasisidet.

Suvel riigikogus heaks kiidetud Eesti välispoliitika arengukava 2030 seab majanduse toetamise ja äridiplomaatia strateegiliselt olulisele kohale. Riigikontroll nõustub strateegias märgituga, et välismajanduspoliitika eesmärkide saavutamisel on kandev roll kolme poole – majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, EAS-i ning välisministeeriumi – koostööl. Samas on näha, et ministrite visioonid valdkonna juhtimisest ja tulevikust on erinevad.

«Kui üks asutus ütleb, et teeme koostööd, aga teine asutus, et juhtroll tuleks anda neile, siis on selge, et tulevikuvisioon erineb,» ütles riigikontrolör Janar Holm ja lisas, et Eesti äridiplomaatia puhul pole vaja teha niivõrd palju rohkem tööd, vaid pisut rohkem koostööd.

Vaatamata äridiplomaatia valdkonna koostööd ja koostoimimist toetavatele tegevustele – aastaplaanide läbivaatamine, iga-aastane äridiplomaatia ülevaade valitsuse majandusarengu komisjonile, ümarlauad – esineb endiselt puudujääke nii valitsuse tasandil valdkonna arengu terviklikul suunamisel kui ka juhtide ja spetsialistide tasandi infovahetuses ja koostöövõimes.

Riigikontrolli hinnangul on ühised eesmärgid ja tööplaanide koordineerimine eelduseks, et EAS-i välisesindajate ja saatkondade vahel tekiks sünergia. «Äridiplomaatia kohta võiks öelda sedasama, mida president Lennart Meri soovis Eesti välispoliitikalt: peame mõtlema miljoni peaga, kuid rääkima ühe suuga,» ütles Holm.

«Paraku tuleb ette, et erinevad asutused teevad samal ajal ühesuguseid plaane, suutes teineteist üllatada sellega, et nad soovivad mõlemad samasse riiki täiendavaid töötajaid suunata,» lisas ta. Riigikontrolli hinnangul saab dubleerimise riski vähendada, kui leppida kokku omavaheline tööjaotus nii laiemalt kui ka konkreetsetes sihtriikides.

Välisministeeriumi välisesinduste ja EAS-i välisesindajate asjatundlikkus ja rollid on seni olnud erinevad, kuid need on teineteist täiendanud. EAS-i välisesindustes töötavad välisesindajad, kes on spetsialiseerunud eksportivate ettevõtete toetamisele, välisinvesteeringute kaasamisele ning turismi arendamisele, tunnevad kohalikku keelt, kultuuri ja turgu/majandust.

Saatkondades töötavate diplomaatide tugi suurendab lisandväärtusena Eesti ettevõtete usaldusväärsust välismaiste partnerite silmis. Samuti aitavad diplomaadid, kui on vaja kontakti asukohariigi ametiasutusega. Äridiplomaatilist tuge pakub ka aukonsulite võrgustik.

Riigikontrolli arvates tuleks enne oluliste, äridiplomaatia senist korraldust muutvate sammude tegemist hinnata nende eeldatavat mõju ja maandada riske.

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, riigikogu väliskomisjon ja välisminister on avaldanud arvamust, et välismajandusega tegelevate inimeste koondamine välisministeeriumi haldusalasse – EAS-i välisesindajate viimine välisministeeriumi juhtimise alla – aitaks suurendada välismajanduspoliitikale suunatud ressursside kasutamise efektiivsust ja tulemuslikkust.