Proviisorapteekide Liit saab uue juhi

Rootslane märkis pressiteates, et liidu prioriteediks on apteegiteenuse kvaliteedi arendamine, farmaatsia eriala populariseerimine ning apteekrite erialane täiendamine.

Rootslane on erialalt proviisor ning tal on farmaatsia teadusmagistri kraad. Ta on töötanud 25 aastat ravimiametis erinevatel ametikohtadel, viimastel aastatel arendusnõunikuna. Alates eelmise aasta oktoobrist on ta ametis Apotheka teenuste arendusjuhina, sellel kohal ta ka jätkab.