IMF: COVID-19 tagasilöök on kardetust väiksem, kuid kriis kestab

Pärast maailma tabanud enam kui miljonit surma ei ole see häda sugugi üle. «Kõik riigid on praegu silmitsi «pika tõusuga» – raske ülesronimisega, mis on pikk, ebavõrdne ja ebakindel,» ütles Georgieva.

Seevastu mujal on uudised halvad. Eriti põhjalik on šokk madala sissetulekuga riikides, kus on suur risk, et tekib «kadunud põlvkond».