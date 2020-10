Kas maailmas ikka jätkub piisavalt kulda?

Maailma Kullanõukogu (World Gold Council) andmetel kasvas nõudlus kulla järele eelmisel aastal kolm protsenti, 4826 tonnini. Väärismetalli kaevandati eelmisel aastal aga üks protsent vähem kui 2018. aastal ehk 3531 tonni. Mullune tootmislangus oli esimene langusaasta alates 2008. aastast.

Lisaks kaevandatavale nn uuele kullale moodustab pakkumisest märkimisväärse osa, enam kui veerandi, töödeldud metall. Ümbertöötatud kulla hulk kasvas eelmisel aastal 12 protsenti, 1296 tonnini.

Nõudluse kasv väärismetalli järele on tõstatanud küsimuse, kas kullavarud maapõues ükskord otsa ei saa ning kas analoogiliselt eelmise sajandi keskel tekkinud nn naftatipu teooriaga (õigem oleks seda siiski nimetada hüpoteesiks) on varude ammendumisest tingitud ka kullakaevandamise tipp, mille järel hakkavad kaevandatavad mahud kahanema.

«Kuna kaevandatava kulla pakkumise kasv võib lähiaastatel aeglustuda või pakkumine isegi veidi langeda, sest vanade maardlate varud ammenduvad ning uued avastused on järjest haruldasemad, on mõnevõrra enneaegne arvata, et tootmine on juba lae saavutanud,» ütles Maailma Kullanõukogu pressiesindaja Hannah Brandstaetter BBC-le. Ja isegi juhul, kui nn kullatipp tõesti tuleb, ei kaasne sellega järgnevatel aastatel mitte järsk tootmise langus, vaid näha võib ilmselt pigem aastakümneid kestvat allapoole liikuvat trajektoori.

Maailma Kullanõukogu hinnangul on läbi ajaloo kaevandatud umbes 190 000 tonni kulda, millest suurem osa on maa peal tänaseni. USA geoloogiateenistuse hinnangul on maapõues veel umbes 50 000 tonni kaevandatavatest varudest, mis tähendab, et umbes viiendik kullavarudest on veel kaevandamata. Kuid lisaks nendele on ka sellised varud, mida praegustes majandustingimustes pole kasulik kaevandada, kuid mis võivad tulevikus muutuda kaevandatavaks.

Kuld maailmas. FOTO: Pm

Üldjuhul muutuvad mittemajanduslikud varud majanduslikuks kahel viisil. Mida kõrgemale kerkib kulla hind, seda kasumlikumaks muutub kehvemate omadustega maardlatest ammutamine.

Kehvematest maardlatest ehk raskesti ligipääsetavatest, sügavatest ning madala kasuliku komponendisisaldusega maardlatest kaevandamine võib muutuda kasulikuks tänu tehnoloogia arengule ja innovatsioonile.

Nii juhtus näiteks naftaga, kus tänu tehnoloogia arengule muutus kättesaadavaks nn kildanafta, tänu millele hakkas naftatootmine USAs järsult kasvama ja mis kergitas riigi maailma suurimaks naftatootjaks. Tänu kildanafta tootmisele kukkus nafta hind järsult ning praegu ei räägi me mitte enam naftatootmise, vaid hoopis tarbimise tipust.

Samas ei tähenda kulla hinna kerkimine rekordtasemele automaatselt kaevandamise kasvu. Üsna sageli jääb tootmise kasv hinnatõusust märkimisväärselt maha.

Mastaapne kullakaevandamine on äärmiselt kapitalimahukas, kaevandamiseks on vaja palju rasketehnikat ning sügaval maapõues kaevandamiseks spetsiifilist oskusteavet.

Kõigi aegade suurim kullakaevanduspiirkond on Witwatersrand Lõuna-Aafrikas, kus hakati väärismetalli kaevandama juba 17. sajandi keskpaigast. Erinevate hinnangute järgi on sellest piirkonnast pärit 30 kuni 40 protsenti kogu maailmas kaevandatud kullast. Eelmise sajandi kuuekümnendatel aastatel kaevandati 70 protsenti kullast just seal, kuid hiljem hakkas sealse piirkonna osakaal kahanema ning 2011. aastaks oli Witwatersrandi osakaal vaid seitse protsenti.