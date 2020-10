Kalev Spa taotleb riigilt 12 miljonit eurot laenu

Kalevi Veekeskuse juht Piret Betlem märkis kirjas kultuuriminister Tõnis Lukasele, et ettevõte on sattunud COVID-19 pandeemiast tingitud piirangute tõttu pankade jaoks riskantsesse sektorisse.

Veekeskuse soov on seoses pandeemiaga ja jätkusuutlikuma finantsplaaniga vähendada praegust igakuist laenumakset, aga kuna kulutusi pole märkimisväärselt võimalik vähendada, on ettevõtte sunnitud üle vaatama oma tulupoole.

Betlem märkis, et vajadusel on Kalevi Veekeskus valmis tõstma hindu või äärmisel vajadusel sulgema Põhja-Eesti ainukese 50-meetrise basseiniga ujula.

Samuti tõi ettevõtte juht välja, et Soomes on veekeskustel ja ujulatel riiklik dotatsioon, sest tema sõnul on ilma selleta keeruline ja isegi võimatu taolist objekti ära majandada.