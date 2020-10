Kodus töötamine viis tee hinna lakke

Koroonaviirusest tingituna tehakse üha rohkem tööd kodus ja see on pannud inimesed üha enam jooma teed, mida tarbitakse maailmas jookidest vee järel kõige rohkem. Kuid teelehtede pakkumine on mõnede tootjariikide kehvade ilmastikutingimuste, tööjõunappuse, sadamate sulgemise ja muude logistiliste põhjuste tõttu kahanemas.