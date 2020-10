Meresüsteemide instituudi professor Raudsepp kirjeldas, et surnud tsoonid on hapnikuvaesed piirkonnad meres, mis ei soodusta seal elusorganismide olemasolu. «Varasemad uuringud on näidanud, et surnud tsoonid katavad Läänemeres 60 000 - 80 000 ruutkilomeetri suuruse ala. Väga üldiselt võib öelda, et Läänemere piirkonnad, mis on sügavamad kui 80 meetrit, on surnud tsoonid,» rääkis Raudsepp ning lisas, et see ei puuduta Botnia lahte. Samas pole selge, kui suurele geograafilisele alale võib hapnikuvaegus levida.