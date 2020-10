Luminor: eestlaste veebiostud langesid suvel järsult

«E-kaubanduse vähenemiseks Eestis pole ühtki objektiivset põhjust, mistõttu arvame, et see muutus tuleneb tarbijate erinevast reaktsioonist muutuvale keskkonnale,» ütles Luminori kliendikogemuse juht Kristjan Jasinski pressiteates.

Ta märkis, et e-kaubandus on olnud Eestis populaarsem kui Lätis ja Leedus ning see kasvas kiiresti isegi kõige karmimate piirangute ajal. «Seega on võimalik, et eestlased nägid karantiini lõppemises head võimalust külastada kauplusi vanal heal viisil kohale minnes,» nentis Jasinski.

Jasinski lisas, et kui esialgu paistis e-kaubanduse osatähtsus koroonaviiruse esimese laine ajal aina suurenevat, siis Eesti näitel on tarbimisharjumuste kardinaalsest muutusest siiski vara rääkida.

Ta lisas, et endiselt ei ole häid uudiseid reisisegmendis. Suve keskpaigas hakati küll natukene rohkem reisima, kuid nende teenuste käive on kõigis kolmes riigis 2019. aastaga võrreldes jätkuvalt ligikaudu 40 protsenti madalam.

«Näib, et erinevad majanduse toetamise meetmed on kõigis Balti riikides olnud edukad ning riikide majandused on pidanud koroonaviirusele oodatust palju paremini vastu. See kajastus nii tarbijate kulutustes toimunud muutustes kui ka prognoosides,» ütles Jasinski ja lisas, et sügise lõpus saab selgeks, mil määral peavad need prognoosid vastu pandeemia uuest puhangust põhjustatud olukorrale.