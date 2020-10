Tallinki reisijate arv kukkus septembris aastaga üle poole võrra

Reisijate arvu langus ulatus eelmise aastaga võrreldes 56 protsendi suurusest langusest Eesti–Soome liinil kuni 91 protsendi suuruse languseni Eesti–Rootsi liinil, teatas Tallink.

Tallinki teatel vedas ettevõtte septembris kõikidel liinidel kokku 32 672 ühikut kaupa, mida on 1 protsendi võrra vähem kui samal perioodil eelmisel aastal.

Ettevõtte teatel kukkus septembris kohe pärast uute reisipiirangute välja kuulutamist kontserni laevadel veetud reisijate arv. Ka veetud reisijate sõidukite arv vähenes septembris mullusega võrreldes 25 protsendi võrra ning kuuga veeti kokku 62 138 reisijate sõidukit.

Tallinki hinnangul peegeldab kolmanda kvartali statistika kokkuvõtlikult septembri statistikat, näidates reisijate arvu langust mullu kolmanda kvartaliga võrreldes 56 protsendi võrra, veetud kaubaveoühikute arvu langust 2 protsendi võrra ning veetud reisijate sõidukite arvu langust 22 protsendi võrra.

Kokku reisis 2020. aasta kolmandas kvartalis ettevõtte laevadel üle 1,3 miljoni reisija ehk 55,8 protsenti vähem kui mullu. Kõikidel liinidel veeti kokku 91 578 ühikut kaupa, mida oli 1,9 protsenti vähem kui mullu. Kokku veeti kvartalis 275 735 reisijate sõidukit ehk 22 protsenti vähem kui mullu.

«Uued reisipiirangud terendasid juba augustikuus, seega pole septembri statistikas tegelikult midagi üllatavat ja numbrid on kõik ootuspärased. See aga ei tähenda, et need numbrid oleks sellised, mida lootsime ja tahaksime ning mille üle meie investorid rõõmustavad,» ütles Tallink Grupi juhatuse esimees Paavo Nõgene.

Ta lisas, et kuigi kaubaveonumbrid on kogu kriisi vältel olnud positiivsed ja seda ka viimases kuus ja kvartalis, on aga selge, et need numbrid on saavutatud raske hinnaga ja pole jätkusuutlikud, kuna laevad, millega Tallink praegu paljuski kaupa veab, vajavad kasumlikult opereerimiseks pardale nii reisijaid kui ka kaupa.

«Liikudes meie äris tava-aastatel nii-öelda madalhooaega taas kehtestatud reisipiirangutega ning ligi kolmandiku ulatuses taas meie kodusadamates jõude seisva laevastikuga, astume me jätkuvalt olulisi ja vajalikke samme selleks, et oma kulubaasi vähendada ning otsime ja reageerime kiirelt kõikidele võimalustele erinevate tegevuste läbi lisatulu tekitamiseks,» nentis Nõgene.