LHV ja Danske laenuportfelli tehingu mahuks kujunes üle 270 miljoni

Soetatav krediidiportfell sisaldab 56 protsendi osas kohalikele omavalitsustele antud laenusid. Nüüdseks on kõik ülevõetud klientide sõlmitud ja kehtivad krediidilepingud, kõik muud laenuportfelliga seotud dokumendid ja kliendiandmed Danske Banki poolt LHV Pangale üle antud. Käitisega koos võttis LHV Pank üle ka ühe töötaja töölepingu.

Danske Bank ja LHV Pank teavitasid kõiki tehingusse puutuvaid kliente nende lepingute üleminemisest ja informeerisid muudatustest ka seotud isikuid, koostööpartnereid ja seotud kindlustusseltse. Klientide jaoks on üleminek tehtud võimalikult mugavaks ning automaatseks, refinantseerimisprotsessi ei pea kliendid läbima.

Laenudega seotud hüpoteegid vormistatakse LHV nimele ning klientidele sellega seoses täiendavaid kulusid ei kaasne. Liisingulepingute puhul on liisinguandjaks ja liisingueseme omanikuks nüüd LHV Pank.

Keskpanga poolseid finantseerimisallikaid on plaanitud kasutada ajutiselt ning pikemas perspektiivis on eesmärk asendada enamik finantseeringust kohalike hoiustega. Keskpanga vahendite kasutamine toob kaasa raha laenamise Euroopa Keskpanga poolt pakutavatest programmidest, mille tagatiseks on osa avaliku sektori laenuportfellist.