Mitmed lennufirmad alustasid augustis lendudega eikuhugi . See tähendab, et lennuk tõuseb õhku, teeb paaritunnise «ringi», mille kestel saavad inimesed nautida vaateid ja lennukitoitu, ning maandub täpselt samale lennuväljale, kust reisi alguse sai.

CNN kirjutas hiljuti, et Austraalia lennufirma Qantase seitsmetunnine lennureis eikuhugi müüdi välja kümne minutiga. «See lend on ilmselt läbi ajaloo kõige kiiremini välja müünud lend,» ütles ettevõtte tegevjuht Alan Joyce. Ta põhjendas suurt huvi sellega, et inimesed igatsevad reisimist ja lennukogemust ajal, mil paljud piirid on kinni ja sihtkohta jõudes peab olema mitu nädalat karantiinis.