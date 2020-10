Bolti juht: kevadel oli väga raske, aga nüüd püstitame rekordeid

Äripäeva rikaste TOPis tänavu 374 miljoni eurose varandusega kolmanda koha saanud Villig kiitis, et lisaks uute turgude hõivamisele on eriti hästi käima läinud toidu kojuvedu, mille põhjus on lihtne: restoranid olid vahepeal kinni ja seetõttu tellisid ka inimesed rohkem toitu koju, kirjutab Äripäev .

Villigu sõnul on neil korduvalt olnud võimalus Bolt maha müüa, loobuda ja puhkama minna, aga see pole motivaator, mis teda idufirmanduses hoiab. «Ma arvan, et paljudel ettevõtjatel ongi just see probleem, et on suur huvi oma valdkonnas midagi ära teha, mitte raha teenida,» lisas ta.