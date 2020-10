Jaanihanso omanik ja juht Alvar Roosimaa kirjutas majandusaasta aruandes, et läinud aasta oli nende jaoks olulise tähtsusega, kuna näitas, et varasemad investeeringud on läinud asja ette ning aitavad kasumlikult toimetada. Jaanihanso peamine turg on Eesti, väiksemas mahus müüdi ka USAsse, Jaapanisse ja Hispaaniasse.