Turismifirmade liit plaanib riigi vastu kohtusse pöörduda

«Kui turismifirmad teevad päris palju kulutusi, ettevalmistusi, müüvad pileteid, lepivad kokku oma partneritega mitmel pool maailmas ja siis nädal hiljem väga kehva kommunikatsiooniga see otsus muudetakse, siis siin on ikka midagi viltu,» kommenteeris Pruuli rahvusringhäälingule .

Tema sõnul võeti ministeeriumiga enne otsust korduvalt ühendust ning tšarterreiside lubamise kohta saadi kinnitus, minister Aas aga põhjendab otsust nakkusohuga ja leiab, et turismifirmad oleksid võinud jälgida Euroopa Liidu reisisoovitusi. «Nende jälgimine oleks kindlasti andnud turismifirmadele selge sõnumi, et kolmandate riikidega on meil teatud piirangud,» ütles Aas.