Sõerd kahtleb Tallinna haigla ehituse mahtumises ELi ajagraafikusse

«Hetk tagasi kuulsime riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni istungil, et vastavalt ELi taastamiskava fondide tingimustele peab Tallinna haigla ehitus algama hiljemalt kolme aasta jooksul,» kirjutas Sõerd reedel sotsiaalmeedias. «Arvestades sellega, kui palju kulub aega projekteerimishangeteks, sealjuures tehnikahangeteks, hiigelkompleksi projekteerimiseks ja seejärel ehitushangeteks, siis pole see tähtaeg ülemäära pikk. Pigem võib öelda, et ebareaalne.»

«350 miljoni euro saamine ELi eelarverahadest on seega savijalgadel ja tugineb sellel, et seni on olnud vaid konsultatsioonid Euroopa Komisjoniga ning et seni on saadud vaid esialgne indikatsioon selle kohta, et haigla ehitus võiks kvalifitseeruda fondi tingimustele,» selgitas Sõerd. «Tähelepanuväärne on sealjuures, et tegemist peaks olema suurima investeeringuga Ratase valitsuse järgmise nelja aasta eelarvestrateegia dokumendis. Tänasel arutelul jäi ka segaseks, millisel eelarvereal ja mis summas Tallinna haigla ehitus eelarvedokumendis täpselt kirjas on. Minister Helme lubas asja täpsustada.»