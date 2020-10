Eesti Ekspress kirjutas sel nädalal, et Helme teeb valitsusele ettepaneku nimetada FI nõukogu liikmeteks Mai Palmipuu ja Hannes Veskimäe.

Sutt, kes on varem töötanud muu hulgas Eesti Panga presidendina, leiab, et FI nõukogu liikmetel peab olema laitmatu eri- ja ärialane reputatsioon ning finants- või avaliku sektori asutuse juhtimiseks vajalikud kogemused. FI endistel nõukogulastel Veiko Talil ja Valdur Laidil olid need Suti sõnul olemas.