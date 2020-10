Hakkab pihta: 760 inimest on peatanud teise pensionisamba maksed

Koroonakriisi tõttu peatas valitsus juulis sotsiaalmaksult makstava neljaprotsendilise makse pensioni teise sambasse. Nüüd on võimalus ka pensionikogujatel ajutiselt peatada omapoolne kaheprotsendiline makse, vahendas ERRi portaal .

«Pensioni kogumise mõttes kindlasti on mõistlik makseid järjepidevalt teha, aga teisalt, eks sõltub hästi palju konkreetse inimese situatsioonist, kus ta oma eluga hetkel on ja võib-olla mõnel juhul see kaks protsenti palgalisa tõepoolest abi pakub,» ütles rahandusministeeriumi kindlustuspoliitika osakonna nõunik Kertu Fedotov.