London on mures Brexiti kaubandusleppe tähtaja lähenemise pärast

Frosti sõnul on leppe kontuurid mitmes valdkonnas juba nähtavad, kuid mis puudutab õiglast konkurentsi ja riigiabireegleid, on edusammud olnud kesised. Lepe kalanduse asjus näivat aga koguni võimatu, kui Euroopa Liit oma positsiooni ei muuda.

«Ma olen mures, et meil on nüüd väga vähe aega nende probleemide lahendamiseks enne Euroopa ülemkogu 15. oktoobril,» ütles ta pärast kõnelusi oma EL-i ametikaaslase Michel Barnieriga.

Barnieri sõnul on läbirääkimistel endiselt tõsised lahkhelid.

Frost rääkis, et sel nädalal peetud kohtumised Barnieriga kulgesid heas vaimus ja konstruktiivselt.

«Omalt poolt oleme me pühendunud töö rügamisele lahenduste leidmiseks, kui neid leida saab,» ütles Briti diplomaat.

Lepe on tema sõnul silmapiiril valdkondades nagu kaubavahetus ja teenustekaubandus, transport ja energia. Komistuskivid on aga riigiabireeglid ja kalastusõigused, mis on «alustalad meie tulevikule iseseisva riigina».

Ehkki riigiabireeglite osas on Frosti sõnul mõningaid edusamme tehtud, on kalastusõiguste küsimuses «meie vahel kahjuks väga suur lõhe ja kui EL pole realistlikum ega paindlikum, ähvardab see olla ületamatu».

Ühendkuningriik lahkus Euroopa Liidust jaanuaris, kuid aasta lõpuni kestab üleminekuperiood, mille vältel on riik bloki ühisturul. Kui kaubandusleppeni ei jõuta, jätkub kaubandus jaanuarist Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) baastingimustel, mis tähendaks suuri tolle ja muid piiranguid.

Briti peaminister Boris Johnson osutas reedel Euroopa Liidule ja manitses Brüsselit tähtaja lähenedes tervele mõistusele.