Eesti riik müüb avaliku enampakkumise kaudu sada protsenti teehooldusfirma AS Eesti Teede aktsiatest. Reedeni kestnud enampakkumise käigus esitasid pakkumise ettevõtte aktsiate omandamiseks viis firmat, teatas majandus ja kommunikatsiooniministeerium (MKM).

Teisele kohale jäi KMG Investments OÜ, Frip OÜ ja VMBH OÜ 19,1 miljoni euro suurune ühispakkumine. AS Aqua Marina pakkus 18,6 miljonit eurot, Eesti Keskkonnateenused AS 17,9 miljonit eurot ja AS Signaal TM 17,4 miljonit eurot.