Iiri kõrgeima kohtu otsus on seotud sellega, kuidas saia maksustatakse, vahendas BBC. Iirimaa 1972. aastal vastu võetud käibemaksuseaduse järgi liigitub leib põhitoiduseks ja selle käibemaksumäär on null. Leivas ei tohi aga olla selliseid osiseid nagu suhkur ja rasv rohkem kui kaks protsenti tainas kasutatud jahu kaalust.

USA söögikohaketi frantsiisi Iirimaal omav ettevõte Bookfinders Ltd leidis, et ei pea maksma oma võileibades kasutatava leiva pealt käibemaksu. Kohtu otsuse järgi sisaldab aga see liiga palju suhkrut, et seda saaks leivaks liigitada.