MES on saanud 136 miljoni euro ulatuses kriisilaenu taotlusi

Senine COVID-19 meetmete kasutus näitab kõige suuremat huvi laenumeetme vastu, kus saadaval on 100 miljonit eurot. Sihtasutus on teinud otsuseid 61,4 miljoni euro ulatuses ning laenulepinguid on sõlmitud 43,6 miljoni euro väärtuses, kirjutas põllumajandus- ja maaelupoliitika asekantsler Marko Gorban maaeluministeeriumi blogis.