Töötajate järel nuhkimine tõi H&Mile võimsa kahjunõude

Saksamaal mõistsid andmekaitsjad H&Milt välja kopsaka kahjutasu. Nimelt süüdistasid töötajad firmat selles, et too pistab nina sinna, kuhu ta pista ei tohi ehk töötajate eraellu. Nimelt kogus H&Mi Nürnbergi linna filiaal töötajate kohta eraelulisi andmeid ning salvestas need ka oma serveril ning salvestatud olid need alatiseks, sealhulgas juhul kui töötaja juba töölt lahkunud oli, kirjutab Handelsblatt. Niimoodi koguti admeid juba 2014. aastast saati.

Lisaks töötajatele oli see vastukarva ka Hamburgi andmekaitseinspektsioonile, kes väänas H&Mile 35 miljoni euro suuruse trahvi. See on Saksamaa ajaloo suurim trahv, mis sellise rikkumise eest välja mõistetakse. Andmekaitseametnik Johannes Caspar ütles, et kuna antud juhul on tegu tõendatud raskekujulise rikkumisega ettevõtte poolt, on ka trahv vastava suurusega, et firma hirmuga järele mõtleks enne kui uuesti töötajate eraelulisi andmeid koguma hakkab.