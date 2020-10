Valitsuse hinnangul on toetust vaja maksta, kuna koroonaviiruse leviku tõkestamiseks väljakuulutatud eriolukora tõttu on reisilaevafirmad praktiliselt lõpetanud rahvusvahelise reisijateveo.

Arvestades, et laevaliinide operaatorid on rahvusvahelise kaubaveo säilimise tõttu jätkanud laevade opereerimisega, on valitsuse vaates põhjendatud ka tekkiva kahju hüvitamine läbi otsetoetuse, põhjendas valitsus.